Die Verhandlungen der Organisation erdölexportierender Staaten mit anderen Förderländern wie Russland über eine Einschränkung der Produktion sind ohne Einigung vertagt worden.

Das teilte OPEC-Generalsekretär Barkindo in Wien mit. Das Kartell wollte die Erdölförderung um 1,5 Millionen Barrel pro Tag kürzen. Das wären 1,5 Prozent der weltweiten Fördermenge gewesen. Damit sollten die unter anderem wegen der Corona-Epidemie fallenden Ölpreise gestützt werden.



Der internationale Richtpreis für ein Barrel Rohöl war zuletzt um 8 Prozent auf 46 Dollar gefallen. Vor dem Virusausbruch im Januar hatte er bei 69 Dollar gelegen. Seit Beginn der Krise ist beispielsweise der Flugverkehr von und nach China eingebrochen. Die Nachfrage nach Treibstoff in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ging deutlich zurück, und vielerorts wurde die Produktion stillgelegt. Millionenstädte sind abgeriegelt. Weltweit haben große Unternehmen Geschäftsreisen und Zusammenkünfte abgesagt.



Der staatliche saudi-arabische Ölkonzern Saudi Aramco kündigte an, den Preis für alle Ölsorten und alle Abnehmer zu senken.