Die Organisation Erdöl exportierender Länder - Opec - und weitere Staaten haben sich darauf geeinigt, ihre Öl-Fördermenge zu drosseln.

Die 25 kooperierenden Länder, darunter Russland, wollen künftig 1,2 Millionen Barrel Öl pro Tag weniger fördern. Davon entfallen 800.000 Barrel auf die 15 Opec-Staaten. Die zehn Nicht-Opec-Länder steuern eine Kürzung um 400 000 Barrel am Tag bei. Die Vereinbarung soll im April überprüft werden. Ziel ist es, den Ölpreis zu stabilisieren, der zuletzt stark gefallen ist. Die Förderkürzung wird voraussichtlich dazu führen, dass der Ölpreis wieder ansteigt, weil die international verfügbare Menge so verknappt wird.



Die Opec-Mitglieder produzieren rund 33 Millionen Barrel Öl am Tag, das entspricht etwa einem Drittel der weltweiten Rohöl-Produktion. Der Bedarf liegt laut Internationaler Energieagentur (IEA) für 2019 aber nur bei 31,3 Millionen Barrel Opec-Öl täglich.