Am Opel-Standort Kaiserslautern soll ab 2024 die bislang größte Batteriezellenproduktion für Elektroautos in Deutschland anlaufen.

Wie Geschäftsführer Lohscheller ankündigte, sollen dafür zwei Milliarden Euro investiert werden und bis zu 2.000 Arbeitsplätze entstehen. Die dort gefertigten Batteriezellen würden auch für andere Hersteller verfügbar sein. An dem deutsch-französischen Projekt sind auch der Opel-Mutterkonzern PSA und der Total-Konzern beteiligt. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sprach von einer "industriepolitischen Entscheidung ersten Ranges". Der Bund werde sich mit einer dreistelligen Millionensumme an der Investition beteiligen. Das Projekt sei von der Europäischen Kommission bereits abgesegnet worden, fügte der CDU-Politiker hinzu.



Bisher wird der Batteriezellen-Markt von asiatischen Herstellern dominiert. In den europäischen Ländern gibt es daher seit Längerem Bestrebungen nach mehr Unabhängigkeit.