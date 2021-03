Sieben große Open-Air-Festivals in Deutschland und in der Schweiz fallen auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus.

Das teilte das Veranstalter-Netzwerk Eventim Live am Vormittag mit. Betroffen seien unter anderem "Rock am Ring" und "Rock im Park" sowie das "Hurricane Festival" und "Southside".

