Die spanischen Seenotretter der Organisation "Open Arms" haben 265 Bootsflüchtlinge auf ein Quarantäneschiff vor der sizilianischen Küste gebracht.

Schlechtes Wetter und die unruhige See hätten die gesamte Operation in die Länge gezogen und mühsam gemacht, hieß es in einer Erklärung. Das Quarantäneschiff liege vor dem Hafen der Stadt Porto Empedocle im Süden der italienischen Insel. Die Flüchtlinge waren bei zwei Rettungseinsätzen vor einigen Tagen im Mittelmeer aufgenommen worden.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.