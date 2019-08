Nach dreiwöchiger Blockade auf dem Mittelmeer hat das Rettungsschiff "Open Arms" in Italien angelegt. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie die verbliebenen 83, überwiegend aus Afrika stammenden Migranten das Schiff der spanischen Hilfsorganisation in Lampedusa verließen.

Sie hatten 19 Tage an Deck verbracht, weil die italienische Regierung dem Schiff die Zufahrt zum Hafen verweigerte, obwohl mehrere europäische Staaten die Aufnahme der Migranten zugesagt haben.



Gestern Abend hatte die sizilianische Staatsanwaltschaft angeordnet, dass die Flüchtlinge in Italien an Land gebracht werden sollen. Zur Begründung verwies sie auf die hygienischen Bedingungen an Bord sowie auf den Zustand der Menschen. Der zuständige Staatsanwalt hatte sich zuvor auf der "Open Arms" selbst ein Bild der Lage gemacht. - Das spanische Schiff soll jetzt beschlagnahmt werden.