Fünf Länder der Europäischen Union werden die Migranten aufnehmen, die auf dem Rettungsschiff "Open Arms" waren.

Bei ihnen handelt es sich um Spanien, Frankreich, Deutschland, Luxemburg und Portugal, wie eine Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel mitteilte. Die Länder würden Teams entsenden, die die Menschen registrierten und befragten.



Die 83 verbliebenen Migranten verließen in der vergangenen Nacht das Schiff der spanischen Hilfsorganisation und gingen auf der italienischen Insel Lampedusa an Land. Die "Open Arms" hatte auf Anordnung der italienischen Staatsanwaltschaft auf Lampedusa angelegt. Zur Begründung verwies sie auf die hygienischen Bedingungen an Bord sowie auf den Zustand der Menschen.