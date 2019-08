Die spanische Regierung hat die Entsendung eines Marineschiffs angekündigt, um die Flüchtlinge auf der "Open Arms" an Land zu bringen.

In einer Erklärung heißt es, das Schiff werde Lampedusa in drei Tagen erreichen und das private Rettungsschiff nach Mallorca begleiten. Verteidigungsministerin Robles hatte zuvor erklärt, angesichts der humanitären Notlage an Bord dürfe niemand wegschauen. Rund 100 Flüchtlinge harren seit mehr als zwei Wochen an Bord der "Open Arms" aus, die vor der italienischen Insel ankert. Heute waren erneut neun Männer über Bord gesprungen, um schwimmend an Land zu gelangen. Italien verweigert die Aufnahme der Menschen.