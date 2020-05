Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat Russland zur Einhaltung des Rüstungskontrollvertrages "Open Skies" aufgerufen.

Die USA hätten erklärt, ihren Rückzug zu überdenken, sofern sich Russland wieder an die Vertragsbestimmungen halte, erklärte Stoltenberg. Er warf Moskau vor, seit vielen Jahren irreguläre Flugbeschränkungen zu verhängen. Weil die Aufkündigung des Abkommens erst in sechs Monaten in Kraft treten werde, habe Russland die Möglichkeit, seinen Kurs noch zu ändern, meinte Stoltenberg.



Zuvor hatte es nach Beratungen der ständigen Vertreter der Nato-Staaten geheißen, Russland müsse bei den Streitpunkten einlenken. Zugleich war aber auch deutlich geworden, dass der angekündigte Rückzug der USA keine breite Mehrheit fand.



Das "Open-Skies"-Abkommen ist seit 2002 in Kraft. Es erlaubt den insgesamt 34 Vertragsstaaten eine bestimmte Zahl an Aufklärungsflügen im Luftraum der anderen Partner. Bisher wurden nach Angaben des Auswärtigen Amtes insgesamt mehr als 1.500 solcher Flüge absolviert.