Die NATO hat für morgen eine Dringlichkeitssitzung einberufen, um über die Zukunft des Militärabkommens "Open Skies" zu sprechen. Anlass ist die Ankündigung der USA, den Vertrag aufzukündigen. Präsident Trump warf Russland vor, sich nicht an die Vereinbarungen zur Rüstungskontrolle zu halten. Trotz des Abkommens, das gegenseitige Aufklärungsflüge erlaube, dürften bestimmte Gebiete in Russland nicht überflogen werden.

Präsident Trump warf Russland vor, das Abkommen nicht einzuhalten. So dürfe man beispielsweise die Ostsee vor Kaliningrad nicht überfliegen. Die USA vermuten dort atomare Mittelstreckenraketen, die Europa bedrohen. Die Vereinigten Staaten würden daher aus dem Vertrag aussteigen. Später relativierte Trump seine Aussage. Er sagte, es gebe die Möglichkeit, eine neue Vereinbarung zu treffen oder die alte wiederherzustellen. Voraussetzung sei, dass Russland sich an die Abmachungen halte.



Die Regierung in Moskau wies die Vorwürfe umgehend zurück und warf den USA vor, mit der Aufkündigung die Sicherheit in Europa zu gefährden. Russlands stellvertretender Außenminister Gruschko sagte, der Rückzug der USA werde die Interessen aller 35 Mitglieder des "Open Skies"-Abkommens beeinträchtigen, darunter auch die anderer NATO-Staaten.



Das Rüstungsabkommen ist seit 18 Jahren in Kraft. Die Aufklärungsflüge sollen eine Rüstungskontrolle ermöglichen und das gegenseitige Vertrauen fördern. Das Weiße Haus teilte mit, es sei mittlerweile ohnehin billiger und einfacher, Satellitenbilder statt der Flüge zur Überwachung zu nutzen.