Die USA sind nicht länger Teil des internationalen Abkommens über militärische Beobachtungsflüge zwischen den Nato-Staaten und Russland.

Der Ausstieg aus dem Open-Skies-Vertrag wurde heute wirksam. Die Regierung in Washington hatte vor einem halben Jahr angekündigt, sich aus dem Abkommen zurückzuziehen. Die USA werfen Russland vor, sich nicht mehr an die Verpflichtungen zu halten. Russland weist dies zurück und stellt seinerseits Bedingungen für einen Verbleib in dem Abkommen. So forderte Außenminister Lawrow die Nato-Staaten auf, nach Beobachtungsflügen über Russland keine Daten mehr an Washington weiterzugeben. Zugleich warnte er die Vertragspartner davor, auf Forderungen der USA einzugehen, in Europa keine amerikanischen Militärstützpunkte mehr zu überfliegen.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.