Die Regierung von Luxemburg hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach das Land weiterhin Schlupflöcher für Geldwäsche und Steuervermeidung biete. Die "OpenLux"-Berichte internationaler Medien sowie EU-Politiker kritisieren das Land noch immer als Steueroase.

In einer Erklärung widersprach die luxemburgische Regierung Recherchen von internationalen Medien - darunter die Süddeutsche Zeitung und die französische Tageszeitung Le Monde. In den Berichten werde eine Reihe von unbegründeten Behauptungen aufgestellt, hieß es. Luxemburgs Gesetzgebung sei in vollem Einklang mit allen internationalen Vorschriften und Transparenzstandards der EU. Und weiter: Alle internationalen Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuermissbrauch und Steuervermeidung würden angewendet.

"OpenLux": Transparenzregister weist nur Hälfte der Firmeneigentümer aus

Die internationalen Medien berichten in ihren Artikeln rund um das Schlagwort "OpenLux" von weiterhin wenig Transparenz bei Unternehmenseigentümern und Steuerpolitik. Auch nach den "LuxLeaks"-Enthüllungen vor gut sieben Jahren zur Steuervermeidung und Absprachen mit Unternehmen sei das Land weiterhin eine Steueroase, heißt es. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, entgehen EU-Staaten wegen der Finanzpolitik Luxemburgs jährlich rund zehn Milliarden Euro Steuereinnahmen. Luxemburg erlaube Unternehmen weiterhin über diverse Tricks, Milliardengewinne ins Land zu verschieben. Ein eingeführtes Transparenzregister sorge kaum für mehr Klarheit.



Den Recherchen zufolge gibt es in Luxemburg rund 140.000 Unternehmen, Fonds und Stiftungen. Nur von der Hälfte seien die Eigentümer bekannt, berichten die Zeitungen. "Le Monde" sprach von "Geisterfirmen ohne Büros und Mitarbeiter", die von Milliardären, multinationalen Konzernen, Sportlern, Künstlern, hochrangigen Politikern und sogar königlichen Familien gegründet worden seien. Die Süddeutsche Zeitung nennt Namen von deutschen Prominenten, die Firmen in Luxemburg besitzen.



Die Recherchen weisen in einem Punkt aber auch auf eine positive Entwicklung hin: Nach weitreichender Kritik an Luxemburgs Praxis der sogenannten Rulings, geht diese Art der Absprachen zu Steuererleichterungen für Großkonzerne zurück. Gab es 2015 noch knapp 600 davon, waren es im vergangenen Jahr noch 44.

Kritik an Luxemburg aus der europäischen Politik

Nach Ansicht des CSU-Europaabgeordneten Ferber bestätigen die "OpenLux"-Recherchen, dass Luxemburg eine innereuropäische Steueroase bleibe. Er forderte die EU-Kommission auf, sich die dortigen Steuerpraktiken noch einmal sehr genau anzuschauen und notfalls Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Die EU-Kommission teilte mit, man könne die Recherchen aktuell noch nicht bewerten. Eine Sprecherin verwies darauf, dass die Behörde im Zuge ihrer jährlichen Empfehlungen an die Mitgliedstaaten im Falle Luxemburgs vergangenes Jahr auch Vorschläge im Bereich des Kampfes gegen Steuerflucht gemacht habe.



Auch der Europaabgeordnete der Grünen Gigold wertet Luxemburg weiter als "florierende Steueroase". Seiner Ansicht nach trägt dazu auch die Bundesregierung bei: Steuervermeidung bei Immobilien sei weiter möglich, weil die Umsetzung einer EU-Richtlinie zu deren Verhinderung von CDU und CSU blockiert werde, teilte er mit.



Die Bürgerbewegung Finanzwende forderte, dass die Themen Steuervermeidung und internationale Geldwäsche "endlich mit Elan angegangen" werden. Es müsse Schluss damit sein, dass einzelne EU-Länder nur auf ihren eigenen Vorteil schauen könnten, während sie dem Rest der EU schadeten, erklärte die Organisation.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.