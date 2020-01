Der Opernsänger Franz Mazura ist gestorben.

Der preisgekrönte Bassbariton starb im Alter von 95 Jahren, wie sein Manager der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Mazura arbeitete mit den großen Bühnen in Berlin, Wien, Paris, New York und Buenos Aires. Besondere Erfolge feierte er dabei als Wagner-Interpret. Noch im vergangenen Jahr stand er in "Die Meistersinger von Nürnberg" auf der Bühne der Berliner Staatsoper. Mazura gewann neben vielen anderen Auszeichnungen zwei Grammys. 2010 erhielt er das Bundesverdienstkreuz.