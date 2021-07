Hippolytos, der Sohn des König Theseus, liebt die schöne Arikia, eine Dienerin des Diana-Kultes. Als Theseus in der Unterwelt verschwindet, sieht seine zweite Gattin Phaedra die Chance gekommen, den Stiefsohn, in den sie sich insgeheim verliebt hat, zu heiraten und ihn an die Macht zu bringen. Dann aber kehrt Theseus aus dem Totenreich zurück …

Erst im Alter von 50 Jahren debütierte Jean-Philippe Rameau 1733 mit "Hippolyte et Aricie" als Opernkomponist. Dem in Konventionen erstarrten französischen Musiktheater gab er mit seinen hochexpressiven Harmonien und einer unerhört farbigen Orchestersprache neue Impulse.

Raphaël Pichon und sein Ensemble Pygmalion haben Rameaus Opern-Erstling im vergangenen November in der Spätfassung von 1757 auf die Bühne der Pariser Opéra comique gebracht. Sie legt den Fokus noch entschiedener auf das dramatische Potenzial dieser Musik.

Jean-Philippe Rameau



Hippolyte et Aricie

Tragédie lyrique in 5 Akten (gekürzt)



Reinoud Van Mechelen, Tenor – Hippolyte

Elsa Benoit, Sopran – Aricie

Sylvie Brunet-Grupposo, Mezzosopran – Phèdre

Stéphane Degout, Bariton – Thésée

Eugénie Lefebvre, Sopran – Diane

Séraphine Cotrez, Mezzosopran – Œnone

Léa Desandre, Mezzosopran – Prêtresse de Diane, Chasseresse, Matelote, Bergère

Edwin Fardini, Bariton – Tisiphone

Guillaume Gutiérrez, Tenor – Mercure

Pygmalion Chor und Ensemble

Leitung: Raphaël Pichon

Aufnahme vom 14.11.2020 aus der Opéra Comique in Paris