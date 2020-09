Im größten deutschen Doping-Prozess seit Jahren hat der Hauptangeklagte, der Mediziner Mark S., ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Der Arzt aus Erfurt räumte in einer von seinen Anwälten verlesenen Erklärung vor dem Landgericht München ein, seit 2012 Manipulationen durch Blutdoping begangen zu haben. Er habe von jenem Jahr an vor allem Winter- und Radsportler betreut. Es sei ihm beim Doping jedoch nicht um Geld gegangen, er habe damit keinen Gewinn erzielt.



Auch widersprach der Mediziner dem Vorwurf, die Athlethen durch seine Behandlungen in Gefahr gebracht zu haben. Die Staatsanwaltschaft München wirft dem 42-Jährigen fast 150 Vergehen vor - unter anderem während der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang. Ein Urteil wird kurz vor Weihnachten erwartet.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.