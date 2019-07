In Italien sind 24 Personen wegen ihrer Beteiligung an der sogenannten "Operation Condor" in südamerikanischen Diktaturen zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Ein Gericht in Rom befand die ehemaligen Mitglieder von Militär und Polizei in Bolivien, Paraguay und Uruguay zahlreicher Menschenrechtsverletzungen für schuldig. Dies bestätigte die Regierung Uruguays. Einige der Verurteilten sind italienische Staatsbürger.



Die "Operation Condor" war in den 70er Jahren gemeinsam von den südamerikanischen Diktaturen grenzübergreifend durchgeführt worden. Dissidenten wurden von Sondereinheiten verschleppt, gefoltert und getötet. Das jetzige Strafverfahren war bereits vor 20 Jahren von Hinterbliebenen der Opfer angestrengt worden.