Russische Angriffe auf Odessa. (Libkos/AP/dpa)

Der Gouverneur der Region teilte mit, sechs Menschen seien verletzt worden, darunter mehrere Kinder. Die Rakete sei an einem Badesee eingeschlagen.

Auch die Hafenstadt Odessa war heute wieder Ziel von Angriffen, ebenso mehrere Donauhäfen. Am Mittag reklamierte die Ukraine den jüngsten Drohnenangriff in Moskau nach inoffiziellen Angaben für sich. Die russische Seite hatte den Beschuss heute früh gemeldet.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen

Diese Nachricht wurde am 25.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.