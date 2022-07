In Ischgl war es im März 2020 zu einem Corona-Ausbruch gekommen. (picture alliance / EXPA / APA / picturedesk.com)

Das Wiener Oberlandesgericht hob ein erstinstanzliches Urteil auf. Das Gericht erklärte, die Informationen der Tiroler Landesregierung zum Corona-Ausbruch im März 2020 seien weder richtig noch vollständig gewesen. Deshalb bestehe eine grundsätzliche Haftung der Republik Österreich.

Die Vorinstanz muss nun die abgewiesene Klage eines deutschen Touristen erneut prüfen. Der Urlauber hatte argumentiert, seine Infektion sei auf das Missmanagement der zuständigen Behörden zurückzuführen. Gefordert wird die Zahlung von Schmerzensgeld, Heilungs- und Pflegekosten sowie Verdienstausfall.

In Ischgl war es im März 2020 mitten in der Skisaison zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Tausende Urlauber infizierten sich vermutlich unter anderem in überfüllten Apres-Ski-Bars und verbreiteten das Virus später in ihren Heimatländern.

