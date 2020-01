Bayern, Österreich und Tschechien erinnern am 27. Januar zum ersten Mal länderübergreifend an die Opfer des Nationalsozialismus.

Wie der Bayerische Landtag mitteilte, werden dazu am Freitag der tschechische Parlamentspräsident Vondracek und der oberösterreichische Landtagspräsident Sigl in Passau erwartet. In der bayerischen Stadt nahe der österreichischen Grenze befanden sich während der NS-Zeit drei Außenlager des Konzentrationslagers Mauthausen. Deswegen wurde Passau für den Gedenkakt ausgewählt.



Mit der länderübergreifenden Veranstaltung solle ein Zeichen für die Zukunft und ein Beitrag zu einer gemeinsamen europäischen Erinnerungskultur geleistet werden, hieß es. Vor 75 Jahren hatten Soldaten der Roten Armee am 17. Januar das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit.