Im Hambacher Forst hat sich ein schwerer Unfall ereignet.

Nach dem ersten Bericht der Deutschen Presse-Agentur, die sich auf einen Polizeisprecher beruft, stürzte ein Journalist aus großer Höhe in die Tiefe. Offenbar befand er sich auf einer Hängebrücke zwischen zwei Bäumen und brach ein. Die Rede ist von einer Höhe von deutlich mehr als zehn Metern.



Die Polizei Aachen selbst twitterte, bei der Person handle es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Journalisten. Außerdem hieß es, zum Zeitpunkt des Unfalls hätten sich "KEINE polizeilichen Maßnahmen gegen das Baumhaus" gerichtet, in dem sich die Person aufgehalten habe.



Im Hambacher Forst hat die Polizei vor einigen Tagen damit begonnen, die Baumhäuser der Umweltaktivisten zu räumen. Die Konstruktionen befinden sich zum Teil in mehr als 20 Meter Höhe. Die Proteste der Menschen richten sich gegen den Braunkohletagebau und insbesondere den Konzern RWE, dem der Hambacher Forst gehört und der angekündigt hat, weite Teile des Waldes im Herbst abzuholzen.