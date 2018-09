Im Hambacher Forst hat sich ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein Journalist getötet wurde.

Den neuen Angaben der Polizei zufolge stürzte der Mann aus größerer Höhe von einer Verbindungsbrücke in der Nähe eines Baumhauses. Weiter heißt es: "Zu diesem Zeitpunkt fanden keine polizeilichen Maßnahmen in der Nähe der Unglücksstelle und am genannten Baumhaus statt."



In der Mitteilung der Polizei heißt es, der Mann sei "mit hoher Wahrscheinlichkeit" ein Journalist. Die Deutsche Presse-Agentur meldet ebenfalls - und ohne die Einschränkung "mit hoher Wahrscheinlichkeit" - , bei dem Toten handele sich um einen jungen Journalisten, der seit längerem das Leben der Aktivisten in den Baumhäusern dokumentiert habe. Auch dpa beruft sich auf einen Sprecher der Polizei.



Im Hambacher Forst hat die Polizei vor einigen Tagen damit begonnen, die Baumhäuser der Umweltaktivisten zu räumen. Die Konstruktionen befinden sich zum Teil in mehr als 20 Meter Höhe. Die Proteste der Menschen richten sich gegen den Braunkohletagebau und insbesondere den Konzern RWE, dem der Hambacher Forst gehört und der angekündigt hat, weite Teile des Waldes im Herbst abzuholzen.