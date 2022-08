Streit um Entschädigungszahlungen

Trauerfeier am 06.09.1972 im Münchner Olympiastadion für die Opfer des Terror-Anschlages bei den Olympischen Sommerspielen. (picture-alliance / dpa)

Die Sprecherin der Angehörigen, Spitzer, sagte dem Magazin " Der Spiegel ", man habe vom Büro des israelischen Präsidenten Herzog gehört, dass Deutschland sein Angebot bezüglich der Entschädigungszahlungen nicht erhöhen werde. Deshalb hätten sich die Familien dazu entschieden, nicht zu der Zeremonie zu kommen. Bayerns Ministerpräsident Söder sei als Gastgeber bereits informiert worden. Ein Sprecher der Staatskanzlei in München sagte dem "Spiegel", man bedauere die Absage sehr und werde die Verhandlungen fortführen.

Bei dem Attentat einer palästinensischen Terrorgruppe und einer gescheiterten Befreiungsaktion der deutschen Polizei waren am 5. und 6. September 1972 in München insgesamt elf israelische Sportler und Betreuer sowie ein Polizist ums Leben gekommen.

Der Streit über Entschädigungszahlungen schwillt seit geraumer Zeit. Zuletzt schien zunächst Bewegung in den Konflikt gekommen zu sein, nachdem den Familien der Opfer weitere Zahlungen in Aussicht gestellt worden waren. Doch auch das jüngste Angebot der Bundesregierung, des Freistaats Bayern und der Stadt München bezeichnete Spitzer als "Beleidigung". Dem Vernehmen nach stand eine Summe von zehn Millionen Euro im Raum, auf die Zahlungen aus den Jahren 1972 und 2002 in Höhe von rund viereinhalb Millionen Euro angerechnet werden sollten.

Nach Informationen der " Süddeutschen Zeitung " befürchten offizielle Stellen inzwischen eine Absage des israelischen Staatspräsidenten Herzog bei der zentralen Veranstaltung am 5. September. In der "New York Times" rief Spitzer Herzog dazu auf, dem Beispiel der Opferfamilien zu folgen.

