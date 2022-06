Auto fährt in Berlin in Menschenmenge (Fabian Sommer/dpa)

Unter den Verletzten sind 14 Schülerinnen und Schüler und zwei Lehrer aus Hessen, die sich auf Klassenfahrt in Berlin befanden. Ein 29-jähriger Mann armenischer Herkunft war bisherigen Erkenntnissen zufolge gestern an der Gedächtniskirche in die Menschengruppe hineingefahren.

Bundesinnenministerin Faeser hatte sich am Vormittag ein Bild der Lage vor Ort verschafft. Es sei nach dem jetzigem Stand kein politischer Hintergrund der Tat zu erkennen, erklärte sie. Innensenatorin Spranger sagte, im Tatfahrzeug sei auch kein Bekennerschreiben gefunden worden - allerdings Plakate, die sich gegen die Türkei richteten. Ob diese mit der Tat im Zusammenhang stünden, werde noch geklärt. Die Polizei habe mehrfach wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und Beleidigung gegen den Verdächtigen ermittelt. Der Mann werde noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Zur Zeit würden sein Computer und sein Mobiltelefon auf mögliche Motive oder Kontakte hin geprüft.

