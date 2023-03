Bei dem Zugunglück in Griechenland prallten zwei Züge aufeinander. (AFP / ZEKAS LEONIDAS)

Wie die Feuerwehr mitteilte, werden noch zahlreiche Menschen vermisst. Die Rettungskräfte suchen weiter nach Überlebenden. Ein Personenzug mit rund 350 Passagieren an Bord war in der Nacht zum Mittwoch nahe der Stadt Larisa frontal mit einem Güterzug zusammengestoßen. Ursache war nach den Worten des griechischen Regierungschefs Mitsotakis ein - so wörtlich - "tragischer menschlicher Fehler". Aus Protest gegen den maroden Zustand der griechischen Bahnen sind die Eisenbahner landesweit in einen 24-stündigen Streik getreten.

