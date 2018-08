Der übermäßige Konsum von Opioiden belastet die staatlichen Gesundheitssysteme in Kanada.

Deswegen hat nun die Regierung von British Columbia als erste Behörde des Landes mehr als 40 Hersteller und Vertreiber der Schmerzmittel - darunter der US-Pharmakonzern Purdue - auf Schadenersatz verklagt. Der Justizminister der Provinz, Eby, erklärte, es sei an der Zeit, dass Opioid-Firmen die Verantwortung für die menschlichen und finanziellen Verluste übernähmen, die ihre Produkte so vielen Familien zugefügt hätten.



Auch in den Vereinigten Staaten steht Purdue unter Druck. Gegen das Unternehmen war im Januar von der Stadt New York eine Klage auf 500 Millionen Dollar Schadenersatz eingereicht worden.