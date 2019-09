Wegen der Opioid-Krise hat der US-Schmerzmittelhersteller Purdue Insolvenz angemeldet.

Einen entsprechenden Antrag stellte die Firma im Staat New York. Dem Konzern drohen tausende Klagen und Schadenersatzzahlungen in den USA. Purdue will mit einem Vergleich einen Prozess verhindern, der im Oktober vor einem Bundesgericht in Cleveland beginnen soll. Der Pharmahersteller sei bereit, im Rahmen eines Vergleichs mehr als zehn Milliarden Dollar zu zahlen, heißt es.



Nach Erkenntnissen der New Yorker Staatsanwaltschaft hat die Eigentümerfamilie Sackler mindestens eine Milliarde Dollar ins Ausland transferiert. Kritiker werfen dem Unternehmen vor, die Suchtgefahr durch opioidhaltige Schmerzmittel bewusst verschleiert und das massenhafte Verschreiben der Medikamente befördert zu haben. Millionen US-Bürger wurden in der Folge süchtig.