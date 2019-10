In den USA ist ein Prozess im Skandal um süchtigmachende Schmerzmittel, sogenannte Opioide, kurz vor Beginn abgewendet worden.

Vier Arzneimittelhersteller beziehungsweise Großhändler erzielten einen Vergleich mit den Klägern. Wie ein Klägeranwalt in Cleveland mitteilte, zahlen ein israelisches und drei amerikanische Unternehmen insgesamt 260 Millionen Dollar an die Geschädigten und ihre Hinterbliebenen.



Nach Behördenangaben sind in verschiedenen Bundesstaaten der USA zwischen 1999 und 2017 fast 400.000 Menschen an den Folgen von Opioid-Missbrauch gestorben. Den Unternehmen wird vorgeworfen, die Mittel aggressiv beworben und die Risiken süchtigmachender Schmerzmittel bei längerem Gebrauch verharmlost zu haben.