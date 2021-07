In den USA haben vier große Pharma-Unternehmen im Rechtsstreit um süchtig machende Schmerzmittel einen Vergleich akzeptiert.

Der Konzern Johnson & Johnson sowie die Firmen McKesson, AmerisourceBergen und Cardinal Health waren beschuldigt worden, mit Opioiden zur Medikamenten- und Drogenabhängigkeit in den Vereinigten Staaten beigetragen zu haben. Fast 4.000 Klagen waren inzwischen anhängig. Die Unternehmen könnten im Rahmen des Vergleichs bis zu 26 Milliarden Dollar zahlen, wie eine Gruppe von Staatsanwälten bekanntgab. Allerdings würde das Geld, von dem unter anderem Hilfsprogramme finanziert werden sollen, über einen Zeitraum von 18 Jahren gestreckt fließen. Zudem handelt es sich bislang nur um einen Entwurf, den viele US-Bundesstaaten erst noch absegnen müssen.



Am übermäßigen Konsum von Opioiden sind in den USA in den vergangenen 20 Jahren nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC mehr als eine halbe Million Menschen gestorben. Den Unternehmen wird vorgeworfen, die Risiken starker Opioid-Schmerzmittel aus Profitgier verharmlost zu haben.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.