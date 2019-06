Bundestagsvizepräsident Oppermann sieht den Fortbestand der Großen Koalition skeptisch.

Das Bündnis aus Unionsparteien und SPD habe nur dann noch eine Chance, wenn es Ergebnisse liefere, sagte der SPD-Politiker dem "Tagesspiegel". Er bezeichnete es als völlig offen, ob Deutschland an Weihnachten noch von der großen Koalition regiert werde. Oppermann betonte, nötig seien ein weitreichendes Klimaschutzgesetz, eine echte Grundrente und die Reform des Solidaritätszuschlags.



Der Vorsitzende der CDU in Brandenburg, Senftleben, geht davon aus, dass die Große Koalition noch in diesem Jahr beendet wird. Senftleben sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, Berlin befinde sich eigentlich ständig im Krisenmodus, das Regierungshandwerk komme gar nicht zum Vorschein.