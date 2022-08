Hamburger Cum-Ex-Skandal

Bundeskanzler Olaf Scholz wird heute erneut vom Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft zum Cum-Ex-Skandal befragt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Markus Schreiber)

CDU-Chef Merz sagte dem "Handelsblatt", es sei vollkommen unglaubwürdig und unverständlich, dass sich Scholz an den Inhalt der Gespräche mit Vertretern der Warburg Bank nicht mehr erinnern könne. Immerhin sei es um Steuernachforderungen in dreistelliger Millionenhöhe gegangen. Linken-Fraktionschef Bartsch erklärte, die von Scholz ins Feld geführten diesbezüglichen Gedächtnislücken seien fragwürdig und rückten den Regierungschef in ein schlechtes Licht. Bundeskanzler Scholz hatte bereits im Vorfeld klar gemacht, dass von seiner Aussage keine neuen Erkenntnisse zu erwarten seien. Der Untersuchungsausschuss habe in den zweieinhalb Jahren seiner Arbeit keine Belege dafür finden können, dass bei dem Verzicht der Hamburger Finanzbehörde auf eine Rückforderung an die Warburg-Bank politische Einflussnahme im Spiel war, hieß es aus dem Kanzleramt.

Der Untersuchungsausschuss will offiziellen Angaben zufolge Scholz zu insgesamt drei Gesprächen mit Vorständen der Warburg-Bank befragen, die er 2016 als damaliger Hamburger Bürgermeister führte. Scholz gab bereits an, sich nicht mehr an Einzelheiten an diese Treffen erinnern zu können.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.