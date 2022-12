Republik Fidschi

Parlamentswahl auf den Fidschi-Inseln am (AAPIMAGE / MICK TSIKAS)

Die Wahl am Mittwoch hatte ein Patt zwischen den beiden großen Parteien ergeben, sie errangen jeweils 26 Sitze. Die Social Democratic Liberal Party, die auf drei Sitze kam, kündigte an, mit der Partei des Herausforderers Rabuca zu koalieren. Damit kann der ehemalige Putschistenführer Rabuca erneut Premierminister werden. Er war bereits zwischen 1987 und 1999 mit Unterbrechungen im Amt. Rabuca löst den bisherigen Regierungschef Bainimarama ab, der vor 16 Jahren ebenfalls durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen war.

Der Staat Fidschi umfasst mehr als 300 Inseln und rund 900.000 Einwohner. Seit 1970 ist das Land unabhängig von Großbritannien.

