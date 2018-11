Im Bundestag hat die Opposition der Großen Koalition eine verfehlte Politik vorgeworfen. AfD-Fraktionschefin Weidel erklärte, der Haushaltsentwurf sei durch Ausgabenwahn gekennzeichnet. Linken-Fraktionschefin Wagenknecht warf der Regierung vor, den Etat für Waffen um Milliarden aufzustocken.

Grünen-Fraktionschef Hofreiter bemängelte, die Koalition beschäftige sich vor allem mit sich selbst und könne nicht einmal überschaubare Probleme wie die Dieselkrise lösen. FDP-Chef Lindner warf der Regierung eine unsolide Haushaltspolitik vor.



Bundeskanzlerin Merkel hat die Haushaltsdebatte im Bundestag dazu genutzt, um nachdrücklich für den UNO-Migrationspakt zu werben. Es sei im nationalen Interesse Deutschlands, dass sich die Bedingungen für Flucht und Arbeitsmigration auf der Welt verbesserten. Der Pakt sei der richtige Antwortversuch, globale Probleme gemeinsam zu lösen.



Einen weiteren Schwerpunkt setzte die Kanzlerin in ihrer Rede zur Digitalisierung. Die Infrastruktur sei in Deutschland noch unzureichend, aber man sei auf einem guten Weg, meinte Merkel. Insbesondere wolle man nun auch das geplante Bürgerportal Realität werden lassen. Ende 2020 müsse es den Bürgern möglich sein, Dinge wie die Steuererklärung oder die Fahrzeugummeldung digital abzuwickeln.



SPD-Partei- und Fraktionschefin Nahles hat den geplanten Etat für 2019 als Investitionshaushalt verteidigt. Sie sagte, die Bundesregierung habe die Zeichen der Zeit erkannt und stecke Milliarden in die Digitalisierung. Zudem lege der Haushalt die Grundlage für Chancengleichheit - etwa durch das Kita-Gesetz und die Pläne von Arbeitsminister Heil für die betriebliche Weiterbildung.



In der anschließenden Diskussion um den Etat des Auswärtigen Amtes hob Bundesaußenminister Maß die Bedeutung der EU hervor. Diese sei heute wichtiger denn je. Wer dies verkenne, verrate damit auch die deutschen Interessen. Maas warnte vor einer neuen Spaltung Europas in Ost und West. Deutschland müsse als Brückenbauer fungieren und dürfe dabei keine Politik des erhobenen Zeigefingers betreiben.



Verteidigungsministerin von der Leyen sieht den Modernisierungskurs der Bundeswehr auf einem guten Weg. Die CDU-Politikerin sagte in der Haushaltsdebatte des Bundestages, man habe in den vergangenen Jahren einen Kraftakt geleistet. Der geplante Etat biete die Möglichkeit, die Truppe auch für die Zukunft stark zu machen.



Die Linken-Politikerin Lötzsch warf der Bundesregierung vor, blind der Politik von US-Präsident Trump mit seinem Rüstungskurs zu folgen. Der Haushaltsentwurf erfülle in erster Linie die Wünsche der deutschen Waffenindustrie. Der Grünen-Sicherheitspolitiker Lindner erklärte, es helfe nicht, auf die maroden Strukturen der Bundeswehr einfach mehr Geld zu schütten. Der FDP-Abgeordnete Klein forderte von der Leyen auf, in der Affäre um externe Berater endlich für Aufklärung zu sorgen. Andernfalls sei ein Untersuchungsausschuss unausweichlich.



Der AfD-Abgeordnete Hohmann wandte sich gegen den Vorschlag von Bundeskanzlerin Merkel zur Gründung einer Europäischen Armee. Deutschland sei bereits Mitglied eines jahrelang funktionierenden Bündnisses wie der NATO. Ein weiterer Zusammenschluss sei absolut überflüssig.