Rajapaksa-Nachfolge

Sajith Premadasa wird von der Oppositionspartei in Sri Lanka als Präsidentschaftswahlkandidat aufgestellt. (IMAGO / NurPhoto / Tharaka Basnayaka)

Das teilte ein Sprecher in der Hauptstadt Colombo mit. Die Abstimmung ist für den 20. Juli angesetzt. Am Wochenende hatten tausende Demonstranten die Residenzen der Regierungsmitglieder Sri Lankas gestürmt und besetzt. Staatschef Rajapaksa wurde nach seiner Flucht aus dem Präsidentenpalast in einer Militärbasis untergebracht. Die teilweise gewaltsamen Proteste mit Toten und Verletzten in dem Inselstaat im Indischen Ozean dauern seit Wochen an. Das Land leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise.

Der Sri-Lanka-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Wagner, bezeichnete die prekäre ökonomische Lage des Landes als über einen längeren Zeitraum gewachsen. Die wirtschaftlichen Probleme hätten sich bereits in den 2010er Jahren abgezeichnet, sagte Wagner im Deutschlandfunk . Er prognostizierte, dass auf die Bevölkerung massive Einschnitte im sozialen Bereich zukommen könnten. Da die Opposition in Parlament keine stabile Mehrheit habe, sei eine Regierung der Technokraten möglich, die leichter Reformen durchsetzen könne.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.