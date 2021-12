Ralph Brinkhaus (CDU), Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, spricht im Bundestag nach der ersten Regierungserklärung von Kanzler Scholz. (dpa/Michael Kappeler)

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt warf Finanzminister Lindner vor, die Regierung wolle Schulden aufnehmen, die man nicht brauche, um Ausgaben zu finanzieren, die man noch nicht kenne. Der Unionsfraktionsvorsitzende Brinkhaus erklärte, die Regierung wolle mit den geplanten Änderungen in der Migrationspolitik illegale Zuwanderung legalisieren. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel sagte, die Ampelkoalition gehe mit den Freiheitsrechten Ungeimpfter auf Konfrontationskurs. Linken-Fraktionschefin Mohamed Ali meinte, von einer Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen sei keine Rede mehr.

In seiner ersten Regierungserklärung im Bundestag hat Kanzler Scholz hat den Bürgerinnen und Bürgern Mut gemacht, dass die Corona-Krise überwunden werden kann. Weiter erklärte der SPD-Politiker, es gebe in Deutschland eine kleine extremistische und ungehemmte Minderheit, die sich in der Pandemie vom Staat und der Wissenschaft abgewendet habe. Man werde dieser Minderheit der Hasserfüllten mit allen Mitteln des demokratischen Rechtsstaats begegnen.

Größte Transformation seit 100 Jahren

Scholz sagte weiter, die Menschen im Land müssten sich angesichts des Kampfs gegen den Klimawandel auf tiefgreifende Änderungen einstellen. Vor uns lägen 23 Jahre, in denen man aus fossilen Brennstoffen aussteigen müsse und werde. Dies bedeute die größte Transformation von Industrie und Ökonomie seit mindestens 100 Jahren.

