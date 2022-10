Energiekrise

Bundestag (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

In der Debatte warf Unionsfraktionsvize Middelberg der Regierung vor, Schulden aufzunehmen, ohne zu wissen, wofür das Geld ausgegeben werden solle. Die Linke kritisierte die Pläne der Regierung als sozial ungerecht, der haushaltspolitische Sprecher der AfD, Boehringer, sprach von einem Schattenetat. Vertreter der Grünen und der FDP verteidigten die Pläne der Ampelkoalition. Diese sehen eine Reaktivierung des während der Corona-Pandemie eingerichteten Wirtschaftsstabilisierungsfonds und neue Schulden in Höhe von 200 Milliarden Euro vor. Zudem wurde im Bundestag über eine Reihe geplanter Steuerentlastungen beraten. So sollen unter anderem die in der Corona-Pandemie eingeführte Homeoffice-Pauschale fortgeführt, der Sparerfreibetrag erhöht und der vollständige Sonderausgabenabzug für die Altersvorsorge vorgezogen werden. Nach Angaben des SPD-Finanzpolitikers Schrodi belaufen sich die Steuerentlastungen auf insgesamt 3,1 Milliarden Euro.

