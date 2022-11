Bundeskanzler Scholz im Bundestag (Kay Nietfeld/dpa)

Die aktuelle Bundesregierung habe in zwölf Monaten mehr in Gang gebracht als in den Regierungen der vergangenen zwölf Jahre möglich gewesen sei, sagte der SPD-Politiker im Bundestag in der Generaldebatte über den Kanzleretat. Er nannte etwa die Maßnahmen zur Sicherung der Gasversorgung und die Stabilisierung der Energiepreise. Unionsfraktionschef Merz warf dagegen Scholz Fehlentscheidungen und Versäumnisse bei der Krisenbewältigung vor. Stattdessen versinke die Bundesregierung in ständigem Streit und verspiele damit das Vertrauen der Bürger, sagte der CDU-Politiker. Vertreter von Linkspartei und AfD kritisierten die Energiepolitik der Regierung.

In den anschließenden Beratungen über den Etat des Auswärtigen Amtes verteidigte Außenministerin Baerbock angesichts der Krisen in der Welt das Engagement Deutschlands im Ausland. Die Friedensmissionen der Vereinten Nationen blieben weiterhin zentraler Bestandteil deutscher Außen- und Sicherheitspolitik.

Auch der Etat des Verteidigungsministeriums stand auf der Tagesordnung. Ministerin Lambrecht stellte eine weitere Erhöhung des Wehretats in Aussicht. Im kommenden Jahr könne das Ziel, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung auszugeben, allerdings noch nicht erreicht werden, sagte die SPD-Politikerin. Oppositionspolitiker forderten deutlich mehr finanzielle Mittel - auch für die Ausstattung der Bundeswehr.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.