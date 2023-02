Nancy Faeser (SPD). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Zuvor hatte CDU-Generalsekretär Czaja erklärt, ein so wichtiges Amt dürfe gerade in Bedrohungszeiten wie diesen nicht als Rückfalloption für gescheiterte Landtagswahlkämpferinnen missbraucht werden. Die innere Sicherheit sei "kein Teilzeitjob". Ähnlich äußerten sich Koalitionsvertreter wie Grünen-Fraktionsvize von Notz und der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki. Der Chef der Bundespolizeigewerkschaft, Teggatz, hatte dem "Handelsblatt" gesagt, ein "politisches Taktieren um Posten" würde das Vertrauen der Polizei in die oberste Dienstherrin nicht besonders fördern.

Medienberichten zufolge will Faeser beide Funktionen übernehmen. Sie werde ihre Entscheidung in Kürze bekanntgeben, heißt es.

