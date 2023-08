Wahlen in Simbabwe

Bei der Wahl 2018 stand erstmals Präsident Emmerson Mnangagwa auf dem Stimmzettel. (MARCO LONGARI / AFP)

Was sich bei der Wahl abgespielt habe, sei ein klarer Fall von Wählerunterdrückung und Betrug gewesen, sagte Chamisa in Harare. Tatsächlich hatten in der Hauptstadt des südafrikanischen Landes, die eine Hochburg der Opposition ist, viele Wahllokale erst mit Verspätung geöffnet, wie die Wahlkommission einräumte.

Beobachter rechnen mit einer Wiederwahl des 80-jährigen Präsidenten Mnangagwa und seiner seit Jahrzehnten regierenden ZANU-PF. Erste vorläufige Ergebnisse werden für morgen erwartet.

