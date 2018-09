Verfassungsschutzpräsident Maaßen muss seinen Posten räumen. Das teilte die Bundesregierung nach einem Spitzentreffen der Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD - Merkel, Seehofer und Nahles - im Bundeskanzleramt mit. Der 55-Jährige soll nun Staatssekretär in Seehofers Innenministerium werden.

Dort erhalte er aber nicht die Zuständigkeit für die Aufsicht über das Bundesamt für Verfassungsschutz. Innenminister Seehofer will morgen Einzelheiten bekanntgeben. Dem Spitzentreffen war ein Vier-Augen-Gespräch der Kanzlerin mit Seehofer vorausgegangen. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll Maaßen künftig für die Innere und die Cyber-Sicherheit zuständig sein. Mit seinem Wechsel in das Ministerium ist auch ein Aufstieg in eine höhere Besoldungsstufe verbunden.



SPD-Generalsekretär Klingbeil hält die Beförderung des bisherigen Verfassungsschutz-Präsidenten Maaßen zum Staatssekretär für fragwürdig. Das machte er in Interviews mit dem ZDF und dem ARD-Fernsehen deutlich. Klingbeil sagte, das sei eine sehr bemerkenswerte Entscheidung von Innenminister Seehofer gewesen. Man könne dies wiederum als Kritik an Bundeskanzlerin Merkel sehen, da diese ebenfalls von Maaßen abgerückt sei. Für die SPD sei wichtig gewesen, dass Maaßen nicht mehr an der Spitze des Bundesamtes stehe, führte Klingbeil aus. Dies habe man durchgesetzt.



Die SPD hatte die Ablösung Maaßens wegen dessen umstrittener Äußerungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz gefordert. Bundesinnenminister Seehofer hatte dem Verfassungsschutzpräsidenten dagegen zunächst das Vertrauen ausgesprochen.



Maaßens Ablösung stieß bei der Opposition auf ein unterschiedliches Echo. Der Grünen-Vorsitzende Habeck kritisierte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei dreist, dass Maaßen für seinen Vertrauensbruch auch noch mit einer Beförderung ins Innenministerium belohnt werde. FDP-Chef Lindner sprach ebenfalls von einer "Beförderung" und einer "formelhaften Scheinlösung". Die Vorsitzende der Linken, Kipping, lobte die SPD für ihre "Entschiedenheit" in dem Personalstreit. Die AfD kritisierte Maaßens Ablösung. Ihre Fraktionsvorsitzende Weidel sagte, Bundeskanzlerin Merkel habe einen weiteren Kritiker aus dem Weg geräumt. Mit dem "Wegloben" des unbequemen Verfassungsschutz-Chefs klopfe sich die GroKo wieder gegenseitig auf die Schulter.



Aber auch Teile der SPD kritisierten, dass Maaßen nur versetzt wird. So sagte Partei-Vize Schäfer-Gümbel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er könne diese Entscheidung weder nachvollziehen noch gutheißen. Sein Stellvertreter-Kollege Stegner sprach von einer "groben Fehleinschätzung", einer "richtigen Katastrophe" und einem "Desaster". Mit dem Duo Seehofer/Maaßen stünden nun zwei Leute an der Spitze des Bundesinnenministeriums, die "jede Orientierung verloren" hätten.



Unklar ist, wer Nachfolger Maaßens wird. Nach Informationen der "Berliner Zeitung" sind unter anderem sein bisheriger Stellvertreter Haldenwang und die Chefin des baden-württembergischen Landesamtes für Verfassungschutz, Bube, im Gespräch.