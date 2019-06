Nach dem Rücktritt von SPD-Chefin Nahles fordern die AfD und Die Linke Neuwahlen. Linksfraktionschef Bartsch sagte im ZDF, die ehemals Große Koalition bewege sich im Chaos. Eine faire Lösung wäre jetzt, die Wählerinnen und Wähler zu befragen.

Auch AfD-Partei- und Fraktionschef Gauland erklärte, man wolle Neuwahlen. Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Kellner, erteilte Überlegungen eine Absage, im Fall eines Bruchs der Großen Koalition ohne Wahlen ein Jamaika-Bündnis zu bilden.

Merkel: Regierungsarbeit in Ernsthaftigkeit fortsetzen

Bundeskanzlerin Merkel betonte, man wolle die Regierungsarbeit in aller Ernsthaftigkeit fortsetzen und stehe zur Großen Koalition. Unions-Fraktionschef Brinkhaus unterstrich die Notwendigkeit einer stabilen Regierung. Das Land müsse zusammengehalten werden.



Der niedersächsischen Ministerpräsident Weil sagte der ARD, notwendig sei jetzt eine große Gemeinschaftsleistung, um aus dem Tief herauszukommen. Die Zeiten einsamer Entscheidungen seien vorbei. Nach bislang bekannt gewordenen Informationen soll die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer übergangsweise den Posten der SPD-Vorsitzenden übernehmen. Kommissarischer Fraktionschef könnte der Außenpolitiker Mützenich werden. Weitere Reaktionen zu Nahles' angekündigtem Rücktritt lesen Sie hier.



Nahles hatte am Vormittag angekündigt, als SPD-Chefin und Fraktionsvorsitzende zurückzutreten. Auch ihr Bundestagsmandat will sie niederlegen. Sie stand seit gut einem Jahr an der Spitze der Partei. Was der Schritt bedeutet, fassen wir hier zusammen.