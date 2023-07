Tschetschenien

Jelena Milaschina in einem Krankenhaus nach dem Überfall. (dpa /Novaya Gazeta Europe)

Milaschina wollte für die regierungskritische Zeitung über einen Gerichtsprozess berichten. Maskierte und bewaffnete Männer hätten ihr Auto, in dem auch der Rechtsanwalt Alexander Nemow saß, auf dem Weg in die tschetschenische Hauptstadt Grosny gestoppt. Die Männer schlugen demnach auf die beiden Insassen ein und zerstörten alle vorhandenen Dokumente und Technik. Milaschina seien Finger gebrochen worden, sie habe Prellungen am ganzen Körper erlitten und mehrmals das Bewusstsein verloren. Reporter ohne Grenzen äußerte sich entsetzt über den Angriff.

Milaschina und ihr Anwalt wollten in Grosny an der Urteilsverkündung gegen Sarema Musajewa teilnehmen. Sie ist die Frau des ehemaligen russischen Bundesrichters tschetschenischer Abstammung, Saidi Jangulbajew, der zum Gegner von Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow geworden war. Sie ist zudem Mutter dreier exilierter Kadyrow-Kritiker.

