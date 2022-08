Russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine

Der russische Oppositionelle Volkov wirft Russlands Präsidenten Putin Selbstüberschätzung vor. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Philip Davali)

Dies bewahrheite sich nun; noch dazu sei Russland mit einer ökonomischen Katastrophe konfrontiert. Dass Putin den Krieg trotz dieser vorhersehbaren Folgen für Russland begonnen habe, könne er sich nur durch einen Realitätsverlust des Machthabers erklären, sagte Volkov im Dlf . Putin sei international isoliert, und diese Isolation habe sich in der Zeit der Pandemie noch verstärkt, auch in Russland selbst: "Wahrscheinlich (hat er) in den letzten Jahren nur mit einem ganz engen Kreis seiner Generale gesprochen, und er hat seine Entscheidungen auf ganz falschen Informationen basiert." Dies werde nun zum Problem für die ganze Welt. Volkov geht davon aus, dass der Krieg nicht durch einen Waffenstillstand beendet werden kann und noch jahrelang dauern wird.

"Es gibt Protest in Russland"

Der Oppositionelle Volkov hob hervor, dass es durchaus Widerstand in der russischen Bevölkerung gegen Putin gebe. Dieser sei aber häufig nicht öffentlich sichtbar, weil viele Bürgerinnen und Bürger Angst vor Repressalien hätten. Deshalb schätze er die Wahrscheinlichkeit eines Volksaufstandes als sehr niedrig ein. Putin übe Druck auf die Zivilgesellschaft aus. Er hoffe stattdessen auf einen "Elitenkonflikt" in Russland. Die Unterstützung Putins in den höheren Kreisen sei inzwischen sehr gering, "weil der ganze Livestyle für seine Angehörigen ruiniert ist".

"Putin ist ein Kriegsverbrecher"

Volkov betonte im Interview mit dem Deutschlandfunk, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sei der Anfang vom Ende des Systems unter Putin. "Ich sehe nahezu keine Möglichkeiten für Putin und für Putins Regime, diesen Krieg zu überleben. Das ist kaum vorstellbar." Der Krieg werde ein Ende finden - und dass Russland nach diesem Ende dasselbe sei wie zuvor, sei unvorstellbar. Russland werde sich stark verändern, und jede Veränderung werde eine zum Besseren sein.

Leonid Volkov zählt zu den engen Vertrauten des russischen Oppositionsführers Nawalny und hat 2018 dessen Wahlkampagne für die Präsidentschaftswahl koordiniert. Außerdem leitet er die von Nawalny gegründete Anti-Korruptions-Bewegung.

