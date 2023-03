Kemal Kilicdaroglu wird der gemeinsame Präsidentschaftskandidat des Oppositionsbündnisses in der Türkei (AFP / ADEM ALTAN)

Der Zusammenschluss aus sechs Parteien gab bekannt, dass Kemal Kilicdaroglu bei der Wahl im Mai gegen Amtsinhaber Erdogan antreten soll. Kilicdaroglu ist der Vorsitzende der größten Oppositionspartei CHP. An der Kandidatenfrage wäre das Sechser-Bündnis beinahe zerbrochen. Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sind für den 14. Mai angesetzt. Präsident Erdogan strebt eine weitere Amtszeit an. Das Bündnis will ihn nicht nur ablösen, sondern auch das 2017 von ihm durchgesetzte Präsidialsystem wieder abschaffen. Stattdessen soll eine parlamentarische Republik installiert werden.

