Archivbild - da war das Bündnis noch komplett: Die Mitglieder der sechs Oppositionsparteien stelten am 30.1 in Ankara ihr Programm für die Wahlen vor. (Burhan Ozbilici / AP / dpa )

Man sei entschlossen, die Kooperation wie bisher fortzusetzen, erklärten die Spitzen der fünf Parteien mit Blick auf die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in rund zwei Monaten. Am Freitag hatte die nationalistische Iyi-Partei - der zweitgrößte Partner - den Zusammenschluss verlassen. Grund war Streit in der Frage, wer der Kandidat des Bündnisses bei der Präsidentschaftswahl sein soll.

Die Opposition ist in der Türkei seit Jahren gespalten. Zuletzt hatte sie aber ihre Zusammenarbeit verstärkt, nachdem sie bei den Kommunalwahlen in Istanbul und Ankara die AKP-Partei von Präsident Erdogan geschlagen hatte. Der Staatschef tritt bei der Präsidentschaftswahl erneut an.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.