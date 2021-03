Oppositionsforum in Moskau

Die USA haben das Vorgehen russischer Sicherheitskräfte in Moskau gegen Oppositionelle verurteilt.

US-Außenminister Blinken forderte auf Twitter ein Ende der Verfolgung unabhängiger Stimmen in Russland. Er reagierte damit auf die Verhaftung von rund 200 Teilnehmern eines Oppositionsforums. Blinken twitterte, die russische Regierung habe kommunale und politische Funktionäre festgenommen, darunter auch namhafte politische Aktivisten. Die Veranstaltung wurde von dem im Exil lebenden Putin-Kritiker Chodorkowski unterstützt.



Die Moskauer Polizei begründete ihr Vorgehen mit der Tätigkeit einer in Russland unerwünschten Organisation. Das Oppositionsforum war das erste seiner Art in Russland und sollte die Aufstellung regierungs-unabhängiger Abgeordneter für Kommunalwahlen fördern.

