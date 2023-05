Der Herausforderer des amtierenden türkischen Präsidenten Erdogan: der CHP-Vorsitzende Kemal Kilicdaroglu. (picture alliance / dpa / AA / Evrim Aydin)

Der Kandidat eines Bündnisses aus Oppositionsparteien, Kilicdaroglu, warb in Istanbul vor zehntausenden Anhängern für einen Machtwechsel im Land. Die amtierende Regierung von Präsident Erdogan bezeichnete er als autoritär. Sie werde mit demokratischen Mitteln ausgewechselt. Kilicdaroglu betonte, er wolle die Türkei in die Rechtstaatlichkeit zurückführen.

Erdogan hatte in mehreren Wahlkampfauftritten einen vernichtenden Sieg im Namen seiner Partei AKP angekündigt. Der Opposition warf er "skandalöse Aussagen" vor.

Nach 20 Jahren an der Macht in der Türkei erscheint Erdogans Wiederwahl Umfragen zufolge unsicher. Er und Kilicdaroglu finden in etwa gleich große Zustimmung bei den Befragten.

