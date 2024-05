Ex-Verteidigungsminister und Kriegskabinett-Mitglied Benny Gantz (picture alliance / newscom / DEBBIE HILL)

Der israelische Regierungschef bewertete die Forderungen von Gantz in einer ersten Reaktion als Ruf nach einer Kapitulationserklärung.

Gantz befindet sich als Minister ohne Ressort in der Regierungsrunde. Seine Zentrumspartei Nationale Allianz ist eigentlich politische Opposition in Israel. In Meinungsumfragen liegt sie deutlich vor der Likud-Partei von Netanjahu.

