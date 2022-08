Der russische Oppositionspolitiker und frühere Bürgermeister von Jekaterinburg, Roisman, ist festgenommen worden. (IMAGO / Russian Look / IMAGO / Komsomolskaya Pravda)

Wie das Internetportal e1.ru berichtete, wird dem 59-Jährigen die Verbreitung von Falschnachrichten über die russische Armee in Zusammenhang mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine vorgeworfen. Demnach drohten ihm bis zu zehn Jahre Gefängnis. Das Portal zeigte einen Videoclip, in dem schwer bewaffnete und maskierte Sicherheitskräfte am Gebäude von Roismans Stiftung in Jekaterinburg zu sehen sind.

