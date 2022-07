Türkei-Besuch

Außenministerin Baerbock trifft in Ankara den Oppositionspolitiker Sancar. (AFP)

Diese stehen seit Jahren massiv unter Druck. Der Co-Vorsitzende der pro-kurdischen Partei HDP, Sancar, lobte Baerbock für ihre klaren Worte bei dem Treffen mit ihrem Amtskollegen Cavusoglu gestern in Istanbul. Dabei hatte sie die Freilassung des inhaftierten oppositionellen Kulturmäzens Kavala gefordert. Zudem gab es Differenzen in der Frage einer möglichen türkischen Offensive in Nordsyrien. Sancar verlangte für den Fall einer Militäroffensive Konsequenzen der Staatengemeinschaft. Am Vormittag führte Baerbock Gespräche mit der Generalsekretärin der größten türkischen Oppositionspartei CHP, Böke, und legte einen Kranz am Mausoleum von Republikgründer Atatürk nieder.

Am Nachmittag besucht die Außenministerin ein Frauenberatungszentrum und ein Hilfsprojekt für Flüchtlinge.

