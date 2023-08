Die belarussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja (picture alliance /APA/ Eva Manhart )

Drei Jahre nach der als gefälscht kritisierten Präsidentschaftswahl sicherten sie der Demokratiebewegung in dem Nachbarland in einer gemeinsamen Erklärung ihre weitere Unterstützung zu. Die im litauischen Exil lebende belarussische Oppositionspolitikerin Tichanowskaja rief zum Widerstand gegen den Machthaber Lukaschenko auf. In einer Videobotschaft erklärte sie, jeder kleine Schritt bringe den Sieg näher. Zugleich erinnerte sie an das Schicksal tausender politischer Gefangener.

Tichanowskaja war im August 2020 anstelle ihres inhaftierten Ehemanns gegen Lukaschenko angetreten. Dieser erklärte sich anschließend zum Sieger; die Opposition warf ihm Wahlfälschung vor. In der Folge kam es zu monatelangen Protesten, die Lukaschenko mit Gewalt niederschlagen ließ.

